Aforismi
Commenti alla poesia di Torquato Tasso

Vergine bella, che dal Re del Cielo
Dell'alma i doni sì graditi avesti;
Che 'l gentil sangue, e i bei sembianti onesti
Sprezzasti, e ciò, ch'offende il caldo, e 'l gelo:
Tu con sì casto amor, sì vero zelo
Voto del nobil core a lui facesti;
Ch'ei sen fè puro tempio, onde prendesti
Le benedette bende, e 'l sacro velo.

Titolo della poesia

Poesia a Chiara d'Assisi

  • Lei ha messo a disposizione del Signore tutte le doti che ha avuto alla nascita ed è ciò che dovrebbero fare tutti coloro che intraprendono la vita ecclesiastica, ma purtroppo non sempre è così.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: lunedì 11 agosto alle ore 17:40

