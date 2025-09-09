DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Commenti alla frase di Napoleone
Caro Napoleone, fosse stato così i tuoi concittadini non avrebbero compiuto la strage che sappiamo tutti sia accaduta. Tutte le religioni sono sempre andate a braccetto con i governanti, badando soprattutto ai propri interessi, la gente, credente o non, ha reagito secondo i propri limiti di sopportazione e, credo proprio che questa sia ora giunta agli sgoccioli.Da: Gladys BozanicData: ieri alle ore 12:35