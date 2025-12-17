Commenti alla frase di Nietzsche
Beh, in tal caso non si potrebbero considerare come tali, ma come ex coniugi, in quanto acconsentendo al matrimonio ambe le parti s'impegnano di condividere bene e male, ossia tutto ciò che la vita porrà loro di fronte. Chi non crede nel matrimonio e non ha intenzione di accettare ciò che esso comporta è libero di vivere come meglio gli pare, ma per chi si prende tale impegno esso comprende tutto il pacchetto ed il vivere insieme insegna alla tolleranza oltre che al piacere, non è possesso, ma condivisione, è il nucleo primario di una società e ciò che esso insegna dovrebbe valere e favorire pure i rapporti tra società diverse, senza portare a contrasti irrisolvibili e successive guerre.Da: Gladys BozanicData: lunedì 15 dicembre alle ore 10:00
Sarcasmo becero e insulso... anticipatore di "moderne", stupide consuetudini... che non risolvono nulla... anzi. !!!Da: GiusyData: lunedì 15 dicembre alle ore 8:37