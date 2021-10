Un musulmano, un cristiano e un ebreo entrano in un bar. Si siedono, ridono, discutono, e diventano amici. Non è una barzelletta. E' quello che succede quando non si è imbecilli.

Non possiamo andare in giro a misurare la nostra bontà in base a ciò che non facciamo, in base a ciò che neghiamo a noi stessi, a ciò a cui rinunciamo e a chi respingiamo. Credo, forse, che dobbiamo misurare la bontà in base a chi abbracciamo, a ciò che creiamo e a chi accogliamo.

‐ Padre Henri ‐

Chocolat