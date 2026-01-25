Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Commenti alla frase di Luigi Pirandello

Le donne, come i sogni, non sono mai come tu le vorresti.
Ciascuno a suo modo

  • M' é venuta in mente la canzone " i sogni son desideri"... voi sperate fermamente e... a qualcuno probabilmente il sogno forse s'avvererà. La cosa però non riguarda solamente le donne, sono le azioni che compiono gli uomini a conferma che sono proprio loro a mostrare in seguito la loro vera natura, purtroppo.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: venerdì 23 gennaio alle ore 7:59

  • ...infatti resterà solo un sogno...

    Da: artemania 2010
    Data: sabato 23 ottobre 2010 alle ore 21:15

  • Secondo me non è vero.. I sogni sono esattamente come noi verremmo perché sono appunto sogni prodotti dalla nostra fantasia. Io non produrrei con la mia fantasia qualcosa che non vorrei fosse tale...o no??

    Da: cichidita
    Data: venerdì 2 luglio 2010 alle ore 10:14

Aggiungi un commento


Il tuo nome e indirizzo E-mail

Testo del tuo messaggio

Controllo di sicurezza

    Dichiaro di aver preso visione della norme sulla privacy e accetto le condizioni di utilizzo gratuito dei servizi del sito

Lascia un tuo commento con Facebook

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail