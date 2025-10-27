Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Commenti alla frase di William Shakespeare

Ama tutti, credi a pochi e non far del male a nessuno.

  • Credo che nella vita sia impossibile dire di aver amato tutti, come di non aver provocato del male a qualcuno, l'importante è sapere di non averlo fatto mai intenzionalmente. In quanto a credere ad un altro, di solito succede che uno poi ci ripensa, ma la vita è imprevedibile e non si risolve nulla dando la colpa a chi ci ha consigliato onestamente mentre la vita ci ha spinto in un'altra direzione. Sempre meglio incolpare se stessi, che un altro ingiustamente.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: ieri alle ore 7:47

Aggiungi un commento


Il tuo nome e indirizzo E-mail

Testo del tuo messaggio

Controllo di sicurezza

    Dichiaro di aver preso visione della norme sulla privacy e accetto le condizioni di utilizzo gratuito dei servizi del sito

Lascia un tuo commento con Facebook

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail