La frase è spesso attribuita a Shakespeare, ma non vi è alcuna prova certa che egli ne sia l'autore. Non compare in nessuna delle sue opere complete, né è stata trovata in manoscritti o altre fonti a lui riconducibili.



Tuttavia, la frase è apparsa in diverse pubblicazioni già dal XVIII secolo, spesso associata al nome di Shakespeare. La sua diffusione e il suo stile shakespeariano hanno portato molti a considerarla frutto della sua produzione anche se non vi è una reale conferma definitiva.



Nonostante la sua incerta paternità, la frase rimane un potente monito sul pericolo di lasciarsi paralizzare dai dubbi e sull'importanza del coraggio per cogliere le opportunità della vita.



Indipendentemente da chi l'abbia scritta, il suo messaggio è senza tempo e continua a ispirare persone in tutto il mondo.