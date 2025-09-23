Aforismi
Commenti alla frase di Stendhal

Un romanzo è uno specchio che percorre una strada maestra. A volte riflette l'azzurro del cielo, a volte il fango delle pozzanghere.

  • Un romanzo è il riflesso della società e della stessa sull'animo dello scrittore. Nella vita d'ogni giorno ci sono giorni solari e giorni bui, c'è bellezza e c'è pure tanto squallore e tutto ciò non può non essere captato dall'attenzione di chi ha l'irresistibile bisogno di specchiarvisi e immortalare il tutto con un fiume di parole che sfocia nella sua opera: il romanzo.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: ieri alle ore 10:36

