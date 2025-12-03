Commenti alla frase di Oscar Wilde
-
Che ci sia carenza di sani principi è verissimo, mentre d'immagine ce n'è anche troppa, tanta che fa più danni che utilità, ma quello che manca più si tutto è l'educazione, la cultura ed una visione di un futuro che possa sanare i malefatti della società odierna causati dall'uomo all'uomo stesso, agli animali ed all'ambiente dell'unica casa che tutti condividiamo.Da: Gladys BozanicData: sabato 29 novembre alle ore 14:02
-
In gioventù, ho spesso disprezzato il "sarcasmo" duro e, a volte, crudele di questo autore... oggi lo riabilito totalmente: la profondità di quanto esprime, ad esempio, qui, fa cogliere la sostanza del concetto espressoe ne dichiara la contemporaneita': tutti i mali del mondo sono proporzionali alla mancanza di valori e alla carenza patologica di fantasia creativa.Da: GiusyData: sabato 29 novembre alle ore 5:44