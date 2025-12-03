Aforismi
Commenti alla frase di Oscar Wilde

I due punti più deboli della nostra epoca sono la mancanza di principi e la mancanza di immagine.

  • Che ci sia carenza di sani principi è verissimo, mentre d'immagine ce n'è anche troppa, tanta che fa più danni che utilità, ma quello che manca più si tutto è l'educazione, la cultura ed una visione di un futuro che possa sanare i malefatti della società odierna causati dall'uomo all'uomo stesso, agli animali ed all'ambiente dell'unica casa che tutti condividiamo.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: sabato 29 novembre alle ore 14:02

  • In gioventù, ho spesso disprezzato il "sarcasmo" duro e, a volte, crudele di questo autore... oggi lo riabilito totalmente: la profondità di quanto esprime, ad esempio, qui, fa cogliere la sostanza del concetto espressoe ne dichiara la contemporaneita': tutti i mali del mondo sono proporzionali alla mancanza di valori e alla carenza patologica di fantasia creativa.

    Da: Giusy
    Data: sabato 29 novembre alle ore 5:44

