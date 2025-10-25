Aforismi
Commenti alla frase di Oscar Wilde

Il lavoro è il rifugio di coloro che non hanno nulla di meglio da fare.

  • Detto da uno che poteva permettersi anche di non far nulla, ma non so proprio chi sarebbe tanto cretino da lavorare se non ne avesse bisogno per sostenere se stesso e la famiglia. Non tutti hanno la fortuna di fare un lavoro che gli piace, per cui uno dovrebbe essere proprio fesso se persisterebbe a farlo senza che ciò rappresentasse una necessità. Il lavoro, inoltre, è un diritto dell'uomo ed è anche uno tra i tanti che stanno sulla carta, ma nella realtà sempre meno presenti.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: venerdì 24 ottobre alle ore 7:13

