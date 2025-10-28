DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Commenti alla frase di Woody Allen
Frase con immagine
-
Beata la sincerità ! È vero che le donne hanno una marcia in più degli uomini per capire gli stati d'animo di chi sta loro accanto ed è un vero peccato che sovente le loro domande non trovino risposte che potrebbero evitare tantissime incomprensioni. Uomini e donne sono fatti della stessa materia e ciò che può ferire gli uni può altrettanto fare male alle altre, nessuno è obbligato ad essere più forte dell'altro, la sincerità e le parole sono l'unica medicina richiesta ed efficace.Da: Gladys BozanicData: ieri alle ore 6:49
-
Non bisogna allontanarsi molto la verità è a portata di mano,tua moglie ha sempre ragione.L.S.Da: liliana spezialeData: sabato 16 febbraio 2013 alle ore 17:09