Commenti alla frase di Charles Baudelaire
Frase con immagine
Chi non beve vino e altri alcolici lo fa o perché astemio o per motivi di salute, non perché ha qualcosa da nascondere, tra l'altro uno parla con chi desidera e di che desidera, non è il vino che può fare la differenza.Da: Gladys BozanicData: lunedì 25 agosto alle ore 14:01
Opinabile, assolutamente opinabile.Da: GiusyData: sabato 23 agosto alle ore 8:23
Tengo a commentare qs frase perché ovviamente assurda. Io sono astemia da sempre; come accade a molte altre persone bere mi fa stare male, per cui evito. Inoltre, ho avuto parenti che proprio per il loro bere spensieratamente si sono ritrovati alcolizzati.E non ho nulla da nascondere, anzi tendo a una eccessiva franchezza!!Da: marisa di bartoloData: mercoledì 16 settembre 2015 alle ore 13:01