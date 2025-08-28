Aforismi
Commenti alla frase di Charles Baudelaire

Frase con immagine

Chi non beve vino ha qualcosa da nascondere.
  • Chi non beve vino e altri alcolici lo fa o perché astemio o per motivi di salute, non perché ha qualcosa da nascondere, tra l'altro uno parla con chi desidera e di che desidera, non è il vino che può fare la differenza.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: lunedì 25 agosto alle ore 14:01

  • Opinabile, assolutamente opinabile.

    Da: Giusy
    Data: sabato 23 agosto alle ore 8:23

  • Tengo a commentare qs frase perché ovviamente assurda. Io sono astemia da sempre; come accade a molte altre persone bere mi fa stare male, per cui evito. Inoltre, ho avuto parenti che proprio per il loro bere spensieratamente si sono ritrovati alcolizzati.E non ho nulla da nascondere, anzi tendo a una eccessiva franchezza!!

    Da: marisa di bartolo
    Data: mercoledì 16 settembre 2015 alle ore 13:01

