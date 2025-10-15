DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Commenti alla frase di Jorge Luis Borges
-
Se per egli lo era così, oggigiorno credo proprio che esso sia qualcosa da poterselo solamente sognare, a meno che uno non abbia mezzi e capacità per poter permettersi di essere creativo. I problemi giornalieri che devono essere affrontati non permettono nessuna creatività, casomai determinano la cancellazione della memoria ed il desiderato oblio di tempi migliori per allegerire la quotidianità.Da: Gladys BozanicData: ieri alle ore 7:52