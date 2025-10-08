Aforismi
Commenti alla frase di Gabrielle Coco Chanel

La moda è fatta per diventare fuori moda.

  • Beh, certo, già che l'industria della moda deve guadagnare per finanziarsi e sopravvivere, però a intervalli la moda degli anni passati ritorna e, chi è attento e non intende sprecare inutilmente ciò che già ha avuto un impatto significante sull'ambiente, acquista abiti di qualità che prima o poi ritornano in auge, magari con piccoli ritocchi o dettagli aggiunti.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: martedì 7 ottobre alle ore 10:02

