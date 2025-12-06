DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Commenti alla frase di Michel De Montaigne
L'autosuggestione può per certo fare brutti scherzi, tanto da anticipare ciò di cui temiamo, motivo per cui è inutile, se non pure sbagliato, anticipare supponendo qualcosa che non è ancora accaduto e forse neppure accadrà. Credo che vivano molto meglio coloro che vivono alla giornata, senza preoccuparsi anticipatamente di nulla, accogliendo e affrontando l'attimo che è loro destinato.Da: Gladys BozanicData: giovedì 4 dicembre alle ore 8:48
Questo pensiero dell'autore mi fa riflettere e arrivare ad una conclusione, in sostanza, perché temere la vita ? Ognuno di noi dia la sua risposta... onestamente e respiri, profondamente, con l'anima.Da: GiusyData: giovedì 4 dicembre alle ore 6:05