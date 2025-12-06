Aforismi
Un uomo che teme di soffrire soffre già quello che teme.

  • L'autosuggestione può per certo fare brutti scherzi, tanto da anticipare ciò di cui temiamo, motivo per cui è inutile, se non pure sbagliato, anticipare supponendo qualcosa che non è ancora accaduto e forse neppure accadrà. Credo che vivano molto meglio coloro che vivono alla giornata, senza preoccuparsi anticipatamente di nulla, accogliendo e affrontando l'attimo che è loro destinato.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: giovedì 4 dicembre alle ore 8:48

  • Questo pensiero dell'autore mi fa riflettere e arrivare ad una conclusione, in sostanza, perché temere la vita ? Ognuno di noi dia la sua risposta... onestamente e respiri, profondamente, con l'anima.

    Da: Giusy
    Data: giovedì 4 dicembre alle ore 6:05

