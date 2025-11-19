Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Commenti alla frase di Umberto Eco

Si nasce sempre sotto il segno sbagliato e stare al mondo in modo dignitoso vuol dire correggere giorno per giorno il proprio oroscopo.

  • Per spiegare le difficoltà del vivere, l'utilizzo dell'oroscopo e del segno di appartenenza, mi piacciono poco... certo è che nulla è semplice nella vita, a cominciare dal come veniamo al mondo: con il dolore del parto... ma la speranza e la volontà di riuscire, di non farsi imprigionare dalle difficoltà di essa, DEVE, essere il nostro faro.

    Da: Giusy
    Data: ieri alle ore 8:56

Aggiungi un commento


Il tuo nome e indirizzo E-mail

Testo del tuo messaggio

Controllo di sicurezza

    Dichiaro di aver preso visione della norme sulla privacy e accetto le condizioni di utilizzo gratuito dei servizi del sito

Lascia un tuo commento con Facebook

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail