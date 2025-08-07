Aforismi
Commenti alla frase di Albert Einstein

Non cercare di diventare un uomo di successo, ma piuttosto un uomo di valore.

  • Purtroppo, il successo sovente porta a provocare invidie e chi lo assaggia è propenso a tutto pur di non perderlo. Credo che nella vita sia importante essere onesti con se stessi e con gli altri, facendo del proprio meglio e saranno gli altri a valorare il nostro operato, a noi la soddisfazione di vivere in pace con la nostra coscienza, consapevoli di non aver ottenuto nulla a spese d'altri.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: lunedì 4 agosto alle ore 7:57

  • una grande mente puol solo esprimere pensieri grandi

    Da: massimo cinelli (ruscus.eu)
    Data: venerdì 16 dicembre 2011 alle ore 17:22

