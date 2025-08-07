DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Commenti alla frase di Albert Einstein
-
Purtroppo, il successo sovente porta a provocare invidie e chi lo assaggia è propenso a tutto pur di non perderlo. Credo che nella vita sia importante essere onesti con se stessi e con gli altri, facendo del proprio meglio e saranno gli altri a valorare il nostro operato, a noi la soddisfazione di vivere in pace con la nostra coscienza, consapevoli di non aver ottenuto nulla a spese d'altri.Da: Gladys BozanicData: lunedì 4 agosto alle ore 7:57
-
una grande mente puol solo esprimere pensieri grandiDa: massimo cinelli (ruscus.eu)Data: venerdì 16 dicembre 2011 alle ore 17:22