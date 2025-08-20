Commenti alla frase di Cesare Pavese
Beh, bastava vedere negli anni addietro, oggigiorno molto meno, con quale frenesia gli Italiani attendevano il Ferragosto... come non avessero avuto altri giorni di vacanza durante il resto dell'anno, eppure ne avevano tantissimi. Credo si trattasse di un abbaglio di massa tale da permettere al Pavese di fare questa affermazione seppure l'amore è e rimane una cosa troppo seria per confonderla con qualcosa che non è dato per scontato. Chi come me ha avuto al massimo due settimane a disposizione per riposare corpo e anima ha avuto altro per la testa, che darsi alla pazza gioia ed alle trasgressioni.Da: Gladys BozanicData: lunedì 18 agosto alle ore 8:15
Sarà... per altri, io non amo, per niente, l'accecante estate che confonde ogni cosa e, quindi, non sono d'accordo.Da: GiusyData: lunedì 18 agosto alle ore 5:14