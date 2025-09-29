DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Commenti alla frase di Albert Einstein
Una simpatica esplicazione della relatività. Ha ragione, è come per il bicchiere mezzo vuoto per uno e mezzo pieno per un altro. Nella vita tutto è relativo, dipende da chi e da come uno lo sente sulla propria pelle e lo vede coi propri occhi. Qualcuno è dotato di una corazza che un altro purtroppo non ha.Da: Gladys BozanicData: sabato 27 settembre alle ore 7:06