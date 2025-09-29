Aforismi
Commenti alla frase di Albert Einstein

Tutto è relativo. Prendi un ultracentenario che rompe uno specchio: sarà ben lieto di sapere che ha ancora sette anni di disgrazie.

  • Una simpatica esplicazione della relatività. Ha ragione, è come per il bicchiere mezzo vuoto per uno e mezzo pieno per un altro. Nella vita tutto è relativo, dipende da chi e da come uno lo sente sulla propria pelle e lo vede coi propri occhi. Qualcuno è dotato di una corazza che un altro purtroppo non ha.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: sabato 27 settembre alle ore 7:06

