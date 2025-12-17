Commenti alla frase di Albert Einstein
-
Io aggiungerei al " né macchine, né esseri viventi " nel nostro piccolo mondo. L'universo però è enorme e non possiamo trarre giudizi così azzardati su una materia che è oggetto di studio continuo, però ancora sempre in gran parte un'incognita. In base alle nostre capacità tecniche, per noi sono tuttora mete irraggiungibili da poter esplorare e dare una conferma all'affermazione sopra citata.Da: Gladys BozanicData: oggi alle ore 1:10
-
.... ovvero nulla supera la "supremazia " intellettuale dell'uomo: ne' macchine, ne' altri esseri viventi.Da: GiusyData: ieri alle ore 10:29
-
Anche quel giorno sarà ancora sempre l'uomo a risolverli con l'aiuto delle macchine per lo svolgimento delle operazioni matematiche che altrimenti necessiterebbero un tempo enorme se risolte dall'uomo stesso. Per ciò che concerne il fatto che le macchine non saranno capaci di porsi un problema, stà tutto a vedersi... con l'intelligenza artificiale nessuno oggigiorno è capace di confermarlo o negarlo ed è motivo per cui dovremmo essere molto cauti nell'uso che si andrà a fare della stessa. L'incognito può sempre presentaci sorprese, speriamo sempre che siano positive e non negative per noi.Da: Gladys BozanicData: martedì 16 dicembre alle ore 12:28