Commenti alla frase di Oscar Wilde
-
S'insegna alle persone la storia, quindi si tramanda il ricordo, perché siano in grado di fare valutazioni migliori e non cadere in tranelli nei passi futuri che andranno ad intraprendere. Non lo si può fare con lo sviluppo, questo dipende dall'ampiezza mentale, da quanto uno abbia imparato e dai valori sui quali si basano le sue decisioni, tutte cose che non possono venire insegnate e che dipendono dalla volontà del singolo di crescere.Da: Gladys BozanicData: martedì 26 agosto alle ore 9:31
-
Il "ricordo", il rimuginare creano rancori, astio, vendette e odi... essere educati e lo "svilupparsi" creano civiltà e umano progresso.Da: GiusyData: martedì 26 agosto alle ore 5:54