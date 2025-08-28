Aforismi
Commenti alla frase di Oscar Wilde

Si insegna alle persone come ricordare; non si insegna mai loro come svilupparsi.

  • S'insegna alle persone la storia, quindi si tramanda il ricordo, perché siano in grado di fare valutazioni migliori e non cadere in tranelli nei passi futuri che andranno ad intraprendere. Non lo si può fare con lo sviluppo, questo dipende dall'ampiezza mentale, da quanto uno abbia imparato e dai valori sui quali si basano le sue decisioni, tutte cose che non possono venire insegnate e che dipendono dalla volontà del singolo di crescere.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: martedì 26 agosto alle ore 9:31

  • Il "ricordo", il rimuginare creano rancori, astio, vendette e odi... essere educati e lo "svilupparsi" creano civiltà e umano progresso.

    Da: Giusy
    Data: martedì 26 agosto alle ore 5:54

