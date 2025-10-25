Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Commenti alla frase di Antonio Gramsci

Ogni movimento rivoluzionario è romantico per definizione.

[Da Classicismo, Romanticismo, Baratono..., L'Ordine Nuovo, 17 gennaio 1922; ora in Socialismo e fascismo: L'Ordine Nuovo 1921-1922, Einaudi]

  • Credo proprio che sia così perché i sostenitori devono essere degli idealisti romantici che hanno ancora la capacità di sognare di poter raggiungerli i loro sogni, pronti a tutte le avversità e, se necessario, pure a soccombere per la loro causa. Uomini d'altri tempi, per certo.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: ieri alle ore 6:58

Aggiungi un commento


Il tuo nome e indirizzo E-mail

Testo del tuo messaggio

Controllo di sicurezza

    Dichiaro di aver preso visione della norme sulla privacy e accetto le condizioni di utilizzo gratuito dei servizi del sito

Lascia un tuo commento con Facebook

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail