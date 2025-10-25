DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Commenti alla frase di Antonio Gramsci
Ogni movimento rivoluzionario è romantico per definizione.
[Da Classicismo, Romanticismo, Baratono..., L'Ordine Nuovo, 17 gennaio 1922; ora in Socialismo e fascismo: L'Ordine Nuovo 1921-1922, Einaudi]
Credo proprio che sia così perché i sostenitori devono essere degli idealisti romantici che hanno ancora la capacità di sognare di poter raggiungerli i loro sogni, pronti a tutte le avversità e, se necessario, pure a soccombere per la loro causa. Uomini d'altri tempi, per certo.Da: Gladys BozanicData: ieri alle ore 6:58