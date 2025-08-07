DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Commenti alla frase di Heinrich Heine
Può considerarsi arte nobile quando si tratta di materiali, non è per nulla nobile quando esercitata dagli uomini perché piegarsi al vento significa non avere valori e principi coi quali ci regoliamo nella vita. Sapersi adattare non significa rinunciare ai propri principi e, un uomo senza principi non vale un fico secco.Da: Gladys BozanicData: mercoledì 6 agosto alle ore 8:13
Non sono d'accordo. Il mondo si sta trasformando nella caverna di Platone: si vedono solo immagini, e tutti credono che esse siano la realtà... oggi occorrono uomini veri, azioni e progetti seri, e autentici che consentano all'uomo di ritrovare la sua dignità di uomo libero... non "banderuole" !Da: GiusyData: mercoledì 6 agosto alle ore 5:19