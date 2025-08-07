Aforismi
Commenti alla frase di Heinrich Heine

La banderuola sul campanile, sebben fatta di ferro, sarebbe presto infranta dal vento di tempesta se non comprendesse la nobile arte di volgersi ad ogni vento.

  • Può considerarsi arte nobile quando si tratta di materiali, non è per nulla nobile quando esercitata dagli uomini perché piegarsi al vento significa non avere valori e principi coi quali ci regoliamo nella vita. Sapersi adattare non significa rinunciare ai propri principi e, un uomo senza principi non vale un fico secco.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: mercoledì 6 agosto alle ore 8:13

  • Non sono d'accordo. Il mondo si sta trasformando nella caverna di Platone: si vedono solo immagini, e tutti credono che esse siano la realtà... oggi occorrono uomini veri, azioni e progetti seri, e autentici che consentano all'uomo di ritrovare la sua dignità di uomo libero... non "banderuole" !

    Da: Giusy
    Data: mercoledì 6 agosto alle ore 5:19

