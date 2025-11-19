DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Commenti alla frase di Victor Hugo
-
Purtroppo...
E i "parassiti" dell'umanità ce lo fanno, continuamente e in tutte le epoche storiche, constatare.Da: GiusyData: martedì 18 novembre alle ore 7:14
-
la pigrizia e'la rovina dell'umanita',perche'paralizza le forze morali e fisiche dell'uomo che scivola,inesorabilmente,verso il degrado di se stesso.Da: Claudio Cavaliere:Il Moschettiere DelData: venerdì 3 giugno 2011 alle ore 6:08