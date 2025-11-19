Aforismi
Commenti alla frase di Victor Hugo

La pigrizia è madre. Ha un figlio, il furto, e una figlia, la fame.

  • Purtroppo...
    E i "parassiti" dell'umanità ce lo fanno, continuamente e in tutte le epoche storiche, constatare.

    Da: Giusy
    Data: martedì 18 novembre alle ore 7:14

  • la pigrizia e'la rovina dell'umanita',perche'paralizza le forze morali e fisiche dell'uomo che scivola,inesorabilmente,verso il degrado di se stesso.

    Da: Claudio Cavaliere:Il Moschettiere Del
    Data: venerdì 3 giugno 2011 alle ore 6:08

