Aforismi
Commenti alla frase di Giacomo Leopardi

Ma non è cosa in terra che ti somigli; e s'anco pari alcuna ti fosse al volto, agli atti, alla favella, sarìa, così conforme, assai men bella.

  • A parte che siamo tutti stati creati come unicati, chi ci ama ci guarda con altri occhi e vede un'immàgine idealizzata di noi che forse non è del tutto reale, visibile ai più. Gli occhi innamorati guardano attraverso un'altra ottica, rimanendo ciechi anche alle più innegabili evidenze.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: domenica 10 agosto alle ore 7:30

  • Proprio così... la bellezza di una donna è negli occhi innamorati di chi la guarda, ovvero, soggettiva.

    Da: Giusy
    Data: domenica 10 agosto alle ore 6:33

