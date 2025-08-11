DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Commenti alla frase di Giacomo Leopardi
A parte che siamo tutti stati creati come unicati, chi ci ama ci guarda con altri occhi e vede un'immàgine idealizzata di noi che forse non è del tutto reale, visibile ai più. Gli occhi innamorati guardano attraverso un'altra ottica, rimanendo ciechi anche alle più innegabili evidenze.Da: Gladys BozanicData: domenica 10 agosto alle ore 7:30
Proprio così... la bellezza di una donna è negli occhi innamorati di chi la guarda, ovvero, soggettiva.Da: GiusyData: domenica 10 agosto alle ore 6:33