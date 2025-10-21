Commenti alla frase di Vittorio Gassman
Detto in parole semplici " tanto fumo e poco arrosto "o, come usava dire mia nonna " molto sugo e poca sostanza". Parlano e promettono tutti molto, ma alla fine poco vede la realizzazione, ma alla fin fine siamo sempre tutti a pagarne il conto e, andrebbe anche bene già che è da sempre così, ma almeno non ci tenessero per fessi e di memoria corta. Tutti specializzati a usare molte parole e ugualmente non dando risposte concrete alle domande, soprattutto non a quelle scottanti, oltretutto hanno a disposizione specialisti che possono allenarli alla comunicazione su come persuaderci su tutto ciò che desiderano, aiutandosi da movimenti del corpo, sguardi e parole e la sintassi si va a far benedire. L'uomo è pur sempre un essere volubile !Da: Gladys BozanicData: ieri alle ore 8:20
vittorio gassman,con questa sua affermazione,mette a fuoco l'ignoranza preoccupante di molti politici che vorrebbere far credere(naturalmente, soltanto, agli sciocchi)che essi sono persone sagge che sanno governare le sorti del paese.ma se non sanno neppure esprimere,con correttezza grammaticale e lessicale,le loro puerili affermazioni perche'non trovano il coraggio di non parlare e di nascondersi?al contrario si ,in ogni occasione,supportati dai mass media,saccenti,sorridenti sapendo di sapere che, nel momento in cui vomitano bugie,stanno ingannando il popolo di essi vorrebero,stupidamente,far credere che ne sono i suoi tutori.vanno ripetendo,con ossessiva ostinazione,che sono stati eletti dal popolo proprio per nascondere le loro nefandezze morali e politiche.Da: Amor Et Vis Veritatis(=Amore E Forza Di Verita')Data: venerdì 8 ottobre 2010 alle ore 7:57