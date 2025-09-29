Aforismi
Commenti alla frase di Allen Ginsberg

La poesia non è un'espressione. È il tempo di notte, dormire nel letto, pensiero di quello che realmente pensi, rendere il mondo privato pubblico, ed è questo che il poeta fa.

  • Che sia in prosa o in poesia, tutto ciò che uno scrive e pubblica rende pubblico il suo pensiero. Credo che gli autori non abbiano un orario determinato per farlo, per il semplice motivo che lo fanno quando trovano l'ispirazione che li spinge a riempire pagine bianche. Lo fanno per il diletto di chi li ama leggere, che non sono dei curiosoni della loro vita privata, ma sono spinti dalla stessa necessità, quella degli uni per scrivere, quella di questi per leggere.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: ieri alle ore 7:49

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail