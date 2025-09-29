DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Commenti alla frase di Allen Ginsberg
-
Che sia in prosa o in poesia, tutto ciò che uno scrive e pubblica rende pubblico il suo pensiero. Credo che gli autori non abbiano un orario determinato per farlo, per il semplice motivo che lo fanno quando trovano l'ispirazione che li spinge a riempire pagine bianche. Lo fanno per il diletto di chi li ama leggere, che non sono dei curiosoni della loro vita privata, ma sono spinti dalla stessa necessità, quella degli uni per scrivere, quella di questi per leggere.Da: Gladys BozanicData: ieri alle ore 7:49