Commenti alla frase di Francois de La Rochefoucauld
Sono del parere che sia proprio così, per quanto la giustizia umana a volte fallisca, le regole dell'universo rimettono sempre in ordine il bilancio di bene e male e ciascuno riceve ciò che gli appartiene, motivo per cui è inutile essere invidiosi o gioire del male altrui, tutto prima o poi viene messo in equilibrio, basta non essere impazienti.Da: Gladys BozanicData: venerdì 31 ottobre alle ore 9:46