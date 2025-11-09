Aforismi
Commenti alla frase di Francois de La Rochefoucauld

Per quanta differenza appaia tra le fortune degli uomini, vi è pur sempre una certa compensazione di beni e di mali che le pareggia.

  • Sono del parere che sia proprio così, per quanto la giustizia umana a volte fallisca, le regole dell'universo rimettono sempre in ordine il bilancio di bene e male e ciascuno riceve ciò che gli appartiene, motivo per cui è inutile essere invidiosi o gioire del male altrui, tutto prima o poi viene messo in equilibrio, basta non essere impazienti.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: venerdì 31 ottobre alle ore 9:46

