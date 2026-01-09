Aforismi
Commenti alla frase di Francois de La Rochefoucauld

Quando si trovi nell'assoluta impossibilità di giungere là dove vuole, anche la più grande ambizione non ha più l'aria di essere quello che è.

  • Va bene essere ambiziosi, ma quando l'ambizione oltrepassa un certo limite diventa ossessione e può portare a compiere gesti insensati, se non anche pericolosi, in ogni caso dispregevoli. Una persona ragionevole sa qual'è la linea da non oltrepassare, accettando i propri limiti e trasferendo la propria ambizione su ciò che gli è possibile realizzare in base alle proprie capacità.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: ieri alle ore 9:35

