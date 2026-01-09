DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Commenti alla frase di Francois de La Rochefoucauld
-
Va bene essere ambiziosi, ma quando l'ambizione oltrepassa un certo limite diventa ossessione e può portare a compiere gesti insensati, se non anche pericolosi, in ogni caso dispregevoli. Una persona ragionevole sa qual'è la linea da non oltrepassare, accettando i propri limiti e trasferendo la propria ambizione su ciò che gli è possibile realizzare in base alle proprie capacità.Da: Gladys BozanicData: ieri alle ore 9:35