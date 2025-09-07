DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Commenti alla frase di Gianna Nannini
-
No comment.Da: GiusyData: giovedì 4 settembre alle ore 18:14
-
Sono d'accordo
sono mollto d'accordoDa: LinoData: giovedì 4 settembre alle ore 11:54
-
Credo che la qualità sia più importante della quantità in tutto, pure nei prodotti fabbricati da operai pagati a norma dove la qualità lascia a desiderare. La velocità e la quantità sono nemici naturali della qualità e, purtroppo, anche le nostre vite nella società odierna ne risentono e ne paghiamo il prezzo.Da: Gladys BozanicData: giovedì 4 settembre alle ore 11:06