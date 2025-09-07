Aforismi
Commenti alla frase di Gianna Nannini

Con gli anni ho capito che col sesso conta la qualità non la quantità: l'obiettivo è gestirsi al meglio.

  • No comment.

    Da: Giusy
    Data: giovedì 4 settembre alle ore 18:14

  • Sono d'accordo
    sono mollto d'accordo

    Da: Lino
    Data: giovedì 4 settembre alle ore 11:54

  • Credo che la qualità sia più importante della quantità in tutto, pure nei prodotti fabbricati da operai pagati a norma dove la qualità lascia a desiderare. La velocità e la quantità sono nemici naturali della qualità e, purtroppo, anche le nostre vite nella società odierna ne risentono e ne paghiamo il prezzo.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: giovedì 4 settembre alle ore 11:06

