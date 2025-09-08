Aforismi
Commenti alla frase di Mark Twain

L'uomo che è pessimista prima di avere 48 anni sa troppo; dopo, se è un ottimista, sa troppo poco.

  • Non serve essere pessimisti per non avere fette di prosciutto sugli occhi e vedere le cose come stanno e di conseguenza è un bene per la nostra salute prendere le cose pesanti da digerire con un pizzico d'ironia che non chiamerei in alcun caso ottimismo, ma fare buon viso a cattiva sorte perché la consapevolezza è sempre presente.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: ieri alle ore 9:38

