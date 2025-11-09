Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Commenti alla frase di Mark Twain

Quando ti rendi conto che sei dalla parte della maggioranza, sappi che è ora di cambiare.

  • Ho sempre vissuto la vita nel modo che mi potessi sempre guardare allo specchio senza avere rimorsi, per cui difficilmente sarei potuta essere dalla parte della maggioranza. Attenersi alle leggi vigenti e d'obbligo perché una società possa funźionare, ma nessuno può toglierci la capacità innáta d'usare il nostro cervello ed applicare gli insegnamenti acquisiti in famiglia che ci possono essere d'aiuto nelle nostre decisioni.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: martedì 4 novembre alle ore 9:30

Aggiungi un commento


Il tuo nome e indirizzo E-mail

Testo del tuo messaggio

Controllo di sicurezza

    Dichiaro di aver preso visione della norme sulla privacy e accetto le condizioni di utilizzo gratuito dei servizi del sito

Lascia un tuo commento con Facebook

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail