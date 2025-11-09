DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Commenti alla frase di Mark Twain
-
Ho sempre vissuto la vita nel modo che mi potessi sempre guardare allo specchio senza avere rimorsi, per cui difficilmente sarei potuta essere dalla parte della maggioranza. Attenersi alle leggi vigenti e d'obbligo perché una società possa funźionare, ma nessuno può toglierci la capacità innáta d'usare il nostro cervello ed applicare gli insegnamenti acquisiti in famiglia che ci possono essere d'aiuto nelle nostre decisioni.Da: Gladys BozanicData: martedì 4 novembre alle ore 9:30