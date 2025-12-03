Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Commenti alla frase di Mark Twain

Una delle prove dell'immortalità dell'anima è che moltitudini innumerevoli vi hanno creduto... come hanno creduto che la terra fosse piatta.

  • Il piacere è tutto mio, cara Giusy.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: ieri alle ore 1:59

  • Felice, molto felice di averti ritrovata, cara Gladys.

    Da: Giusy
    Data: martedì 2 dicembre alle ore 6:14

  • Carissimo Twain, credo che si possa fare ironia su tutto, non su ciò che uno crede e che, tra l'altro, non si è riusciti ancora a dimostrarne il contrario. Quante più nuove conoscenze l'uomo acquisisce, tante vecchie vengono abbandonate perché si dimostrano non essere ciò che si era creduto. Se è vero che l'energia non sparisce, ma si trasforma, è impossibile asserire il contrario, soprattutto quando ci sono evidenziati casi di reincarnazione ancora inspiegabili.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: domenica 30 novembre alle ore 8:36

  • MAI dare dello "stupido" a coloro che credono... soprattutto se dentro di noi c'è la "vetta" della stupidità incredula...

    Da: Giusy
    Data: domenica 30 novembre alle ore 7:15

Aggiungi un commento


Il tuo nome e indirizzo E-mail

Testo del tuo messaggio

Controllo di sicurezza

    Dichiaro di aver preso visione della norme sulla privacy e accetto le condizioni di utilizzo gratuito dei servizi del sito

Lascia un tuo commento con Facebook

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail