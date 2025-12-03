Commenti alla frase di Mark Twain
Il piacere è tutto mio, cara Giusy.Da: Gladys BozanicData: ieri alle ore 1:59
Felice, molto felice di averti ritrovata, cara Gladys.Da: GiusyData: martedì 2 dicembre alle ore 6:14
Carissimo Twain, credo che si possa fare ironia su tutto, non su ciò che uno crede e che, tra l'altro, non si è riusciti ancora a dimostrarne il contrario. Quante più nuove conoscenze l'uomo acquisisce, tante vecchie vengono abbandonate perché si dimostrano non essere ciò che si era creduto. Se è vero che l'energia non sparisce, ma si trasforma, è impossibile asserire il contrario, soprattutto quando ci sono evidenziati casi di reincarnazione ancora inspiegabili.Da: Gladys BozanicData: domenica 30 novembre alle ore 8:36
MAI dare dello "stupido" a coloro che credono... soprattutto se dentro di noi c'è la "vetta" della stupidità incredula...Da: GiusyData: domenica 30 novembre alle ore 7:15