Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Commenti alla frase di Fedor Dostoevskij

È pericoloso reprimere nei giovani l'orgoglioso entusiasmo.

  • È vero ed è questo il motivo per cui di solito vengono presi a manganellate per ordine di chi non vuol dare loro ascolto... eppure il mondo lo lasciamo a loro e sarebbe opportuno sentire le loro opinioni e argomentazioni.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: domenica 31 agosto alle ore 23:28

  • Comprendeŕe e sapere di essere compresi è fondamentale nella vita di tutti e, in particolare, dei giovani che si aprono alla vita.

    Da: Giusy
    Data: domenica 31 agosto alle ore 10:08

Aggiungi un commento


Il tuo nome e indirizzo E-mail

Testo del tuo messaggio

Controllo di sicurezza

    Dichiaro di aver preso visione della norme sulla privacy e accetto le condizioni di utilizzo gratuito dei servizi del sito

Lascia un tuo commento con Facebook

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail