DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Commenti alla frase di Etty Hillesum
-
Sarebbe anche troppo bello se fosse realmente così, invece da quando veniamo al mondo, fino all'ultimo respiro non ci possiamo sottrarre alla dose di dolore che il destino ha in serbo per noi. Che si tratti di dolori che affliggono la nostra mente, o il nostro corpo, non possiamo dire che essi non facciano parte della nostra esistenza, tanto che certi, persistenti, possono anche portare alla nostra morte.Da: Gladys BozanicData: lunedì 13 ottobre alle ore 6:47