Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Commenti alla frase di Etty Hillesum

Il dolore? In qualunque forma ci tocchi incontrarlo - non fa veramente parte dell'esistenza umana.

  • Sarebbe anche troppo bello se fosse realmente così, invece da quando veniamo al mondo, fino all'ultimo respiro non ci possiamo sottrarre alla dose di dolore che il destino ha in serbo per noi. Che si tratti di dolori che affliggono la nostra mente, o il nostro corpo, non possiamo dire che essi non facciano parte della nostra esistenza, tanto che certi, persistenti, possono anche portare alla nostra morte.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: lunedì 13 ottobre alle ore 6:47

Aggiungi un commento


Il tuo nome e indirizzo E-mail

Testo del tuo messaggio

Controllo di sicurezza

    Dichiaro di aver preso visione della norme sulla privacy e accetto le condizioni di utilizzo gratuito dei servizi del sito

Lascia un tuo commento con Facebook

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail