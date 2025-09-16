Commenti alla frase di Giacinto Facchetti
-
Sul mondo del calcio odierno ci sarebbe tanto da dire. Innanzitutto, a parte le loro ricompense che, messe a confronto con le retribuzioni di professionisti in campi che contribuiscono positivamente su tutta la società, sono esagerate, abnormali. I giocatori sembrano essere più dei gladiatori, contesi tra le società che barattano enormi somme di denaro. Saranno anche pagati a fior di quattrini ma sono materiale usa e getta che non ha nulla a che vedere con ciò che dovrebbe essere lo spirito sportivo. Le tifoserie poi, sembrano essere altre schiere di gladiatori dove, se va bene, dopo gli scontri finiscono al pronto soccorso, altrimenti ci casca pure il morto. I giocatori ed il mondo del calcio vivono adeguatamente al denaro che ricevono, è invece da chiedersi la provenienza di tali risorse e quale sia il vantaggio della societá, già che è necessario pure assicurare ingenti forze dell'ordine a spese di soldi pubblici. Non sono loro a doverlo capire, ma chi permette tutto ciò.Da: Gladys BozanicData: lunedì 15 settembre alle ore 12:56