Commenti alla frase di José Saramago
Che uno sia un viaggiatore, o anche no, dappertutto c'è ancora qualcosa da vedere e di cui narrare. Ciò che gli occhi di qualcuno vedono dipende dalla sensibilità, curiosità e soprattutto dalla conoscenza dell'individuo e, successivamente, dalla sua memoria, eloquenza e capacità di trasmettere tutto ciò agli altri.Da: Gladys BozanicData: venerdì 15 agosto alle ore 8:57
Che sia per tutti un buon viaggio verso la meta..Da: GiusyData: venerdì 15 agosto alle ore 7:08