Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Commenti alla frase di José Saramago

I viaggiatori possono prolungarsi in memoria, in ricordo, in narrazione. Quando il viaggiatore si è seduto sulla sabbia della spiaggia e ha detto: "Non c'è altro da vedere", sapeva che non era vero.

  • Che uno sia un viaggiatore, o anche no, dappertutto c'è ancora qualcosa da vedere e di cui narrare. Ciò che gli occhi di qualcuno vedono dipende dalla sensibilità, curiosità e soprattutto dalla conoscenza dell'individuo e, successivamente, dalla sua memoria, eloquenza e capacità di trasmettere tutto ciò agli altri.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: venerdì 15 agosto alle ore 8:57

  • Che sia per tutti un buon viaggio verso la meta..

    Da: Giusy
    Data: venerdì 15 agosto alle ore 7:08

Aggiungi un commento


Il tuo nome e indirizzo E-mail

Testo del tuo messaggio

Controllo di sicurezza

    Dichiaro di aver preso visione della norme sulla privacy e accetto le condizioni di utilizzo gratuito dei servizi del sito

Lascia un tuo commento con Facebook

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail