Il tempo, a volte, sembra che non passi, è come una rondine che fa il nido sulla grondaia, esce ed entra, va e viene, ma sempre sotto i nostri occhi.

  • Ritengo che Il tempo sia un concetto relativo, e, dipenda dalla nostra percezione e dalla nostra esperienza. Quando siamo giovani, esso sembra non passare mai, ci sembra di avere tutto il tempo del mondo. Ma con l'avanzare dell'età, sembra accelerare, diventa prezioso e ci rendiamo conto di quanto sia fugace.
    Il tempo è un dono, e più invecchiamo, più ci rendiamo conto del suo valore.

    Da: Mario Mura
    Data: martedì 2 dicembre alle ore 5:05

  • Una cosa è senz'altro vera e cioè che il tempo dipende dalla nostra concezione di esso e non dalle lancette d'un orologio, oppure dai numeri di un calendario ed è tanto capriccioso che ci pare non passi mai, quando siamo giovani, ma con l'avvanzare della nostra età sembra quasi che qualcuno ce lo rubi, diventa prezioso.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: venerdì 28 novembre alle ore 7:45

