Commenti alla frase di José Saramago
Ritengo che Il tempo sia un concetto relativo, e, dipenda dalla nostra percezione e dalla nostra esperienza. Quando siamo giovani, esso sembra non passare mai, ci sembra di avere tutto il tempo del mondo. Ma con l'avanzare dell'età, sembra accelerare, diventa prezioso e ci rendiamo conto di quanto sia fugace.
Il tempo è un dono, e più invecchiamo, più ci rendiamo conto del suo valore.Da: Mario MuraData: martedì 2 dicembre alle ore 5:05
Una cosa è senz'altro vera e cioè che il tempo dipende dalla nostra concezione di esso e non dalle lancette d'un orologio, oppure dai numeri di un calendario ed è tanto capriccioso che ci pare non passi mai, quando siamo giovani, ma con l'avvanzare della nostra età sembra quasi che qualcuno ce lo rubi, diventa prezioso.Da: Gladys BozanicData: venerdì 28 novembre alle ore 7:45