Una donna non la perdi cosi all'improvviso... Di solito accumula troppo dolore, troppe lacrime e troppe delusioni. E alla fine decide che quello non è più il posto per lei.

Dopotutto, domani è un altro giorno!



[Frase originale: After all, tomorrow is another day!]

‐ Rossella O'Hara ‐

Via col vento