Commenti alla frase di Albert Camus

Per essere felici non ci si deve occupare troppo del prossimo.

  • Per essere felice uno dovrebbe essere cieco, sordo e analfabeta, oltre che non essere interessato al prossimo dovrebbe essere privo di ogni sentimento umano. Si dovrebbe vivere su un altro pianeta, dove forse non ci sarebbe tutto il male e le ingiustizie che ci sono sulla Terra per poter assaporare la felicità, che non può esserci di fronte all'infelicità altrui. Non si può vivere da giullari in una bolla, ma siamo costretti a farlo nella società che ci troviamo e quella ci offre sempre meno motivi perché si possa essere almeno spensierati, se non felici.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: venerdì 26 settembre alle ore 7:29

  • e'verissimo e, a tal fine, mi viene alla mente un'altra nota citazione di j.p.sartre:"gli altri sono l'inferno".bisogna lottare per difendersi dai tranelli,inganni e soprusi del cosiddetto "prossimo".il messaggio evangelico:"ama il prossimo come te stesso,in realta'viene cosi'intepretato e vissuto:"ama il prossimo tuo come non ci stesse".

    Da: Claudio Cavaliere:Veri,Boni Et Pulchri Defensor
    Data: martedì 24 maggio 2011 alle ore 22:18

