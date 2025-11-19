Aforismi
Commenti alla frase di Giorgio Bocca

Destra e sinistra si equivalgono: in stupidità.

  • Opinabile, semplicistica e, assolutamente, discutibile opinione... siamo, veramente, ridotti male se i "presunti" saggi si esprimono così: meglio tacere.

    Da: Giusy
    Data: martedì 18 novembre alle ore 4:05

  • Sono pienamente d'accordo, però mi domando: questa destra e questa sinistra negli ultimi 60 anni c'e l'hanno messo in quel posto, percui cosi tanto stupidi non sono.o nò.....

    Chiudo nel dire, ad ogni popolo il governo che si merita,mio padre me lo diceva nel lontano 1960,pensate un po se non aveva ragione???

    Da: Italo
    Data: giovedì 29 dicembre 2011 alle ore 12:37

