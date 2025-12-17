Commenti alla frase di Karl Kraus
Sarebbe anche accettabile fare la comparazione e farsi tale domanda se di mezzo non ci fosse una grandissima differenza. I bimbi nella loro guerra s'affrontano al massimo con le fionde, usando sassolini o ghiande, di cui io ne porto sul volto un segno a vita, i soldati, purtroppo, non devono imitare il frastuono delle armi, quello li assorda ed i dardi che devono schivare o li çolpiscono sono proiettili veri, oltrepiù resi ancora più micidiali da elementi che non perdonano anche se non uccidono immediatamente, lo fanno succesivamente seminando veleni micidiali nell'ambiente e le vittime il più delle volte saranno proprio quei bambini innocenti che giocheranno a farsi la guerra.Da: Gladys BozanicData: sabato 13 dicembre alle ore 9:01
Una semplicissima metafora che denuncia la spaventosa regressione dell'umanita.Da: GiusyData: sabato 13 dicembre alle ore 7:08