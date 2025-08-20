Aforismi
Commenti alla frase di Mel Brooks

Se i presidenti non lo fanno alle loro mogli, lo fanno al paese.

  • Mah, credo si possa scherzare su tutto, ma non su una persona, uomo o donna che sia, e che rappresenta un paese intero. Se non si ha rispetto per la persona, allora lo si deve almeno all'istituzione che rappresenta, per cui la sua affermazione non mi piace affatto. Tutto ha dei limiti e così pure la comicità che, quando si oltrepassano certi limiti è di cattivo gusto.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: ieri alle ore 8:40

  • Azzardo, perché molto sibillino, tradire ?

    Da: Giusy
    Data: ieri alle ore 6:46

