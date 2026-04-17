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Commenti alla frase di Roberto Gervaso
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Credo che anche coloro che si dichiarano essere atei in verità non lo sono perché non c'è persona che non abbia un suo credo. Il credo serve all'essere umano da sostegno, ma anche da correttivo delle azioni che quotidianamente intraprende. Credo anche che, dove non è presente bastante coscienza, intervenga il timore del giudizio di qualcuno o di qualcosa in cui si crede e questo è senz'altro un bene che mitiga le nostre possibili malefiche azioni.Da: Gladys BozanicData: ieri alle ore 14:09