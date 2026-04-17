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Commenti alla frase di Roberto Gervaso

Non riuscirei mai ad essere ateo neppure se Dio non esistesse.

  • Credo che anche coloro che si dichiarano essere atei in verità non lo sono perché non c'è persona che non abbia un suo credo. Il credo serve all'essere umano da sostegno, ma anche da correttivo delle azioni che quotidianamente intraprende. Credo anche che, dove non è presente bastante coscienza, intervenga il timore del giudizio di qualcuno o di qualcosa in cui si crede e questo è senz'altro un bene che mitiga le nostre possibili malefiche azioni.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: ieri alle ore 14:09

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