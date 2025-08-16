DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Commenti alla frase di Roberto Gervaso
Sì, se vogliamo scherzare... come possiamo citare qualcuno se non abbiamo la minima idea del contenuto delle sue opere ? Per sentito dire ?Da: Gladys BozanicData: mercoledì 13 agosto alle ore 7:36
Leggerlo, SEMPRE, ogni volta che lo si rilegge, s' impara qualcosa e citarlo, a se stessi, in prmis, e poi agli altri.Da: GiusyData: mercoledì 13 agosto alle ore 7:01