Quando uno scrittore diventa un classico non c'è più bisogno di leggerlo: basta citarlo.

  • Sì, se vogliamo scherzare... come possiamo citare qualcuno se non abbiamo la minima idea del contenuto delle sue opere ? Per sentito dire ?

    Da: Gladys Bozanic
    Data: mercoledì 13 agosto alle ore 7:36

  • Leggerlo, SEMPRE, ogni volta che lo si rilegge, s' impara qualcosa e citarlo, a se stessi, in prmis, e poi agli altri.

    Da: Giusy
    Data: mercoledì 13 agosto alle ore 7:01

