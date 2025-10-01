DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.
Commenti alla frase di Roberto Gervaso
Bisogna proprio dar ragione a Gervaso, l'opinione pubblica è una bolla di sapone creata per la maggior parte da opportunismo e da ciò che prende il nome di " politicamente corretto", con la velicità che si forma, ancora più veloce può essere il suo cambio di rotta. Molto più coriacee e resistenti sono le opinioni individuali, sempre di coloro che le posseggono, che difficilmente cambiano e la loro resilienza non è facile da abbattere.Da: Gladys BozanicData: martedì 30 settembre alle ore 7:51