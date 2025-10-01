Aforismi
Accedi

Non ancora registrato? Registrati

DOWNLOAD PDF : Registrati e scarica le frasi degli autori in formato PDF. Il servizio è gratuito.

Commenti alla frase di Roberto Gervaso

L'opinione pubblica non ha quasi mai opinioni.

  • Bisogna proprio dar ragione a Gervaso, l'opinione pubblica è una bolla di sapone creata per la maggior parte da opportunismo e da ciò che prende il nome di " politicamente corretto", con la velicità che si forma, ancora più veloce può essere il suo cambio di rotta. Molto più coriacee e resistenti sono le opinioni individuali, sempre di coloro che le posseggono, che difficilmente cambiano e la loro resilienza non è facile da abbattere.

    Da: Gladys Bozanic
    Data: martedì 30 settembre alle ore 7:51

Aggiungi un commento


Il tuo nome e indirizzo E-mail

Testo del tuo messaggio

Controllo di sicurezza

    Dichiaro di aver preso visione della norme sulla privacy e accetto le condizioni di utilizzo gratuito dei servizi del sito

Lascia un tuo commento con Facebook

Ricevi LE FRASI PIÙ BELLE via e-mail