Commenti alla frase di Roberto Gervaso
-
Cara Giusy sono del parere che nella vita terrena uno debba agire secondo coscienza, non per timore di un giudizio futuro o di alcun merito, lasciando il giudizio della nostre azioni ai posteri e a chi ci vorrà giudicare. Quando si ascolta la propria coscienza non ci sono dilemmi o remori.Da: Gladys BozanicData: ieri alle ore 7:46
-
Se fosse eterno probabilmente l'essere umano vi ci sarebbe già adeguato, quindi già non sarebbe percepito come lo è ora, ma come respiriamo l'aria, atto naturale ed indispensabile. Il dolore, invece, è un senso che viene percepito nella sua intensità in modo individuale e può essere provocato da corpo o anima e, proprio perché di tali caratteristiche, non sempre si trova rimedio per allieviarlo perché è impossibile mettersi nei panni dell'altro o guarire mali incurabili.Da: Gladys BozanicData: martedì 2 dicembre alle ore 9:51
-
Io, credente, so che il dolore può essere eterno... non in questa vita... e... mi sforzo e desidero e opero, in questa vita terrena, per non meritarlo nella vita futura, quella, ETERNA.Da: GiusyData: martedì 2 dicembre alle ore 6:27