Commenti alla frase di Emilio Fede
Certo, se nessuno parla male di te significa che (non) sei nessuno.
Certamente di lui hanno parlato male in molti ma non saprei dire se a torto o a ragione.
L'importante è... non fare figure di... !Da: Magni MassimoData: mercoledì 3 settembre alle ore 6:32
Orgoglio smisurato ? Incontenibile presunzione ?
... bilancio finale duro, molto duro...Da: GiusyData: mercoledì 3 settembre alle ore 5:27
Perché parlare bene degli altri è molto difficile, più facile parlare male. perciò se nessuna parla male di di te vuol dire che non esisti.Da: Luigi48Data: sabato 27 ottobre 2012 alle ore 14:53
, non è importante che si dica male di te e non è neanche importante chi lo dice, ma è importante se la maldicenza è vera oppure no.Da: francesco perilli (www.francescoperilli.it)Data: venerdì 24 giugno 2011 alle ore 17:20
la maldicenza e'il lievito perenne della vita perche'e'una sterpaglia insdradicabile dalle profonditap'buie dell'animo umano.Da: Libertas Est Humanae Vitae LuxData: sabato 13 novembre 2010 alle ore 15:22