Commenti alla frase di Emilio Fede

Se nessuno parlerà male di te, ti devi preoccupare.

  • Certo, se nessuno parla male di te significa che (non) sei nessuno.
    Certamente di lui hanno parlato male in molti ma non saprei dire se a torto o a ragione.
    L'importante è... non fare figure di... !

    Da: Magni Massimo
    Data: mercoledì 3 settembre alle ore 6:32

  • Orgoglio smisurato ? Incontenibile presunzione ?
    ... bilancio finale duro, molto duro...

    Da: Giusy
    Data: mercoledì 3 settembre alle ore 5:27

  • Perché parlare bene degli altri è molto difficile, più facile parlare male. perciò se nessuna parla male di di te vuol dire che non esisti.

    Da: Luigi48
    Data: sabato 27 ottobre 2012 alle ore 14:53

  • , non è importante che si dica male di te e non è neanche importante chi lo dice, ma è importante se la maldicenza è vera oppure no.

    Da: francesco perilli (www.francescoperilli.it)
    Data: venerdì 24 giugno 2011 alle ore 17:20

  • la maldicenza e'il lievito perenne della vita perche'e'una sterpaglia insdradicabile dalle profonditap'buie dell'animo umano.

    Da: Libertas Est Humanae Vitae Lux
    Data: sabato 13 novembre 2010 alle ore 15:22

