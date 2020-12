Paride: [Mostrando una collana ad Elena e mettendogliela al collo] Conchiglie dal Mare di Proponte.



Elena: Bellissime... ma non posso portarle, Menelao ci ucciderebbe.



Paride: Non avere paura di lui.



Elena: Non è di morire che ho paura. Ho paura di domani. Ho paura di vederti salpare sapendo che non tornerai più. Prima che tu arrivassi a Sparta io non esistevo. Mangiavo, passeggiavo, andavo a nuotare... ma non esistevo.



Paride: Non devi temere domani. Vieni con me.



Elena: Non giocare con me. Non giocare.



Paride: Se verrai non saremo mai al sicuro, gli uomini ci inseguiranno, e gli dei ci malediranno. Ma io ti amerò. Finché non bruceranno il mio corpo, io ti amerò.