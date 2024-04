Questa frase è spesso attribuita a Shakespeare, tuttavia non c'è alcuna prova certa che sia effettivamente sua. Si ipotizza che la frase provenga da un'opera perduta di Shakespeare, mentre altri credono che sia stata scritta da un altro autore e poi erroneamente attribuita a lui.



Indipendentemente dalla sua origine, la frase è diventata molto popolare ed è spesso usata per esprimere l'idea che l'amore e l'odio sono entrambi sentimenti potenti che possono lasciare un segno duraturo su una persona.



Anche se la frase non fosse realmente di Shakespeare, rimane un bell'esempio di come l'amore e l'odio possano avere un impatto profondo sulla nostra vita.